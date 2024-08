Burgemeester zet streep door Feyenoord-Ajax vanwege politiestaking

De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gaat zondag niet door. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verbiedt de Klassieker vanwege de aangekondigde politiestaking.

Door de geplande politiestaking kan de veiligheid rond het stadion onvoldoende worden gewaarborgd, zegt de burgemeester. "Dit is een besluit dat ik in overleg met de veiligheidsdriehoek heb genomen. De veiligheid voor de spelers, maar ook voor het publiek, kan zonder inzet van de politie, onvoldoende worden gewaarborgd. Dit besluit is vanmiddag gecommuniceerd met de betrokken partijen", aldus Aboutaleb.

Acties voor vroegpensioen

"Het is natuurlijk jammer om te moeten constateren dat de wedstrijd niet door kan gaan zonder politie-inzet", zegt een woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politieacties. "Maar onze acties gaan onverminderd door."

De bonden voeren sinds dit voorjaar actie voor een structurele vroegpensioenregeling. Volgens de huidige tijdelijke regeling kunnen politiemedewerkers drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken, maar die loopt eind 2025 af. Eerder werd het werk al tijdens andere voetbalwedstrijden neergelegd. Tot er een akkoord ligt gaan de acties door, zegt de woordvoerder.

Voetbal de dupe

Ajax vindt het jammer dat de uitwedstrijd van zondag tegen Feyenoord niet doorgaat. "We hadden zondag graag gevoetbald", laat de club weten. "Dat het niet door kan gaan is teleurstellend. Jammer dat het voetbal de dupe is geworden van deze discussie."

Ook Feyenoord geeft in een verklaring aan teleurgesteld te zijn in de uitkomst. "Zoals eerder aangegeven hebben we er begrip voor dat mensen opkomen voor hun zaak. We betreuren het echter wel dat, niet voor het eerst, het voetbal wordt gebruikt om zaken af te dwingen waar wij geen partij in zijn." De club snapt wel dat de burgemeester de wedstrijd niet door laat gaan zonder aanwezigheid van politie.

ANP