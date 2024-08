Feyenoord-Ajax in gevaar: geen politie om actie vroegpensioen

De politie zal zondag niet aanwezig zijn bij de klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip, zo melden de politiebonden die verenigd zijn in het Landelijk Actiecentrum Politieacties (LAC). Dit is onderdeel van hun protest voor een 'fatsoenlijk vroegpensioen'.

Politiemensen verzamelen zich voor een vakbondsbijeenkomst op afstand van De Kuip, aldus het LAC. Het is de vijfde Eredivisiewedstrijd waarbij geen politie wordt ingezet . Overigens mogen er bij de wedstrijd alleen fans van de thuisclub aanwezig zijn, dat is al jaren zo in verband met incidenten.

De vakbonden willen een structurele regeling voor het vroegpensioen, erop wijzend dat politiemedewerkers in hun loopbaan fysiek en mentaal zwaar worden belast. De huidige regeling loopt in 2025 af.

ANP