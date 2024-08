Feyenoord verslaat PSV na doelpuntenfestijn in Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft een doelpuntrijke editie van de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De bekerwinnaar nam na een gelijke stand na reguliere speeltijd (4-4) de strafschoppen beter dan PSV. Johan Bakayoko en Guus Til misten vanaf elf meter namens de kampioen.

Noa Lang, eindelijk hersteld van een hamstringblessure, schoot PSV in de negende minuut op voorsprong (1-0). Santiago Giménez benutte in de 29e minuut een strafschop voor Feyenoord, na een overtreding van Fredrik Oppegård op Gjivai Zechiël. De Mexicaan bereidde vier minuten later ook de 1-2 van Bart Nieuwkoop voor.

Doelpuntenfestijn

Luuk de Jong schoot PSV in de 48e minuut op gelijke hoogte (2-2). Giménez benutte in de 54e minuut een strafschop nadat hij was gevloerd door doelman Walter Benítez (2-3). De ingevallen Guus Til hielp PSV aan een derde treffer, maar de eveneens ingevallen Antoni Milambo schoot Feyenoord in de 72e minuut opnieuw op voorsprong (3-4). De Jong benutte in de tachtigste minuut een strafschop (4-4), na een overtreding van de nieuwe eerste doelman Timon Wellenreuther van Feyenoord op Til.

ANP