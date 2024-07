Zoon van Feyenoord-icoon Jon Dahl Tomasson krijgt contract bij club

Feyenoord heeft maandag de 16-jarige Luca Dahl Tomasson vastgelegd voor zijn jeugdopleiding. De zoon van voormalig Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson heeft een contract getekend dat hem tot 2026 aan de Rotterdamse club bindt.

Luca, die overkomt van Blackburn Rovers, zal aansluiten bij Feyenoord Onder 17. De aanvallende middenvelder kijkt uit naar zijn tijd bij de in zijn ogen 'speciale club'. "Als kleine jongen kwam ik regelmatig in De Kuip om naar de wedstrijden van mijn vader te kijken. Dat ik nu in zijn voetsporen kan treden maakt het voor mij extra bijzonder," aldus Luca.

Luca Dahl Tomasson is geen onbekende in het Nederlandse voetbal. Voor zijn tijd bij Blackburn Rovers speelde hij in de jeugd van Excelsior Rotterdam. Bij Feyenoord zal hij onder leiding komen te staan van trainer Erik van der Ven.

Naast Tomasson voetbalt bij Feyenoord in de jeugdopleiding nog een andere zoon van een club-icoon, namelijk Shaqueel van Persie, de zoon van Robin van Persie. Ook Rayan Boulahrouz, het neefje van oud-Feyenoorder Khalid Boulahrouz, is bij de jeugd van Feyenoord te vinden.