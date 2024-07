Dit is wanneer en tegen wie jouw favoriete voetbalclub komend seizoen speelt

Met het EK in Duitsland dat net van start is gegaan, richten de meeste Nederlandse voetbalfans hun ogen nog op Oranje. Maar midden in de internationale voetbalgekte beginnen de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie deze maand al met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Woensdag is het concept speelprogramma bekendgemaakt, en voetbalsupporters kunnen hun agenda's er weer bij pakken om te zien wanneer en tegen wie hun favoriete clubs spelen. Het concept-speelschema kan nog afwijken van het definitieve speelschema, maar dat gaat dan om kleine aanpassingen.

Hieronder staan een aantal toppers en derby's in de eerste seizoenshelft: Derby's: Sparta Rotterdam - Feyenoord (Rotterdamse Derby) l zo 25 augustus om 14.30 uur

Willem ll - RKC Waalwijk (Midden-Brabantse Derby) l zo 15 september om 14.30 uur

sc Heerenveen - FC Groningen (Derby van het Noorden) l zo 22 september om 12.15 uur

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo (Overijsselse Derby) l zo 6 oktober om 14.30 uur

FC Twente - Heracles Almelo (Twentse Derby) l zo 27 oktober om 14.30 uur

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle (De IJsselderby) l zo 3 november om 12.15 uur

Willem ll - NAC Breda (Brabantse Derby) l zo 24 november om 14.30 uur

FC Twente - Go Ahead Eagles (Overijsselse Derby #2) l zo 1 december om 14.30 uur

AZ - Ajax (Noord-Hollandse Derby) l 6-8 december, precieze datum en tijd nog te bepalen Toppers: Feyenoord - Ajax (De Klassieker) l zo 1 september om 14.30 uur

Ajax - FC Utrecht l zo 15 september om 14.30 uur

AZ - PSV l za 19 oktober om 18.45 uur

Feyenoord - AZ l za 2 november om 16.30 uur (Super Saturday)

Ajax - PSV l za 2 november om 20.00 uur (Super Saturday)

PSV - Feyenoord l 20-22 december, precieze datum en tijd nog te bepalen Het hele conceptschema is via deze link te vinden.

Speelronde 1

De eerste speelronde van het komende Eredivisie-seizoen vindt plaats in het weekend van 9 tot 11 augustus. Op vrijdag 9 augustus wordt er om 20.00 uur afgetrapt in de Euroborg in Groningen. Die wedstrijd zal gaan tussen de kersverse promovendi FC Groningen en NAC Breda.

Ook biedt speelronde 1 meteen een interessante wedstrijd: Heerenveen neemt het zondag 11 augustus in de Johan Cruijff ArenA namelijk op tegen Ajax. De club uit Friesland heeft sinds deze zomer een nieuwe trainer: Feyenoord-held Robin van Persie begint zijn trainerscarrière in Heerenveen en mag dus meteen aan de bak in Amsterdam.

Johan Cruijff Schaal en De Klassieker

Traditiegetrouw wordt het Eredivisie-seizoen afgetrapt met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen de titel- en bekerhouder. Dat zijn respectievelijk PSV en Feyenoord. Zij zullen op zondag 4 augustus om 18.00 uur aftrappen in het Philips Stadion in Eindhoven.

De eerste Klassieker van het seizoen, tussen Ajax en Feyenoord, staat in speelronde 4 gepland: Feyenoord krijgt aartsrivaal Ajax op zondag 1 september al op bezoek in de Rotterdamse Kuip. Om 14.30 uur is de aftrap.

Keuken Kampioen Divsie

Ook het concept-speelschema van de Keuken Kampioen Divisie is bekend. Degradanten Excelsior en FC Volendam openen hun seizoen respectievelijk uit bij TOP Oss en uit bij de Graafschap. TOP Oss - Excelsior vindt vrijdag 9 augustus plaats om 20.00 uur, De Graafschap - FC Volendam is op zondag 11 augustus om 16.45 uur.

Mede-degradant Vitesse opent het KKD-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Telstar, mits de club uit Arnhem dan nog bestaat. Het is namelijk nog maar de vraag of Vitesse zijn proflicentie behoudt, omdat het nog niet aan de eisen van de licentiecommissie van de KNVB voldaan heeft. Vitesse verkeert in financiële problemen en is dringend op zoek naar een nieuwe eigenaar die de schulden van de club kwijt kan schelden.