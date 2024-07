'Franse sterspeler Kylian Mbappé mist kraker tegen Oranje'

Speelt hij wel of speelt hij niet? Sinds maandagavond is dat de vraag die veel Fransen bezig houdt. Sterspeler Kylian Mbappé brak in het met 1-0 gewonnen EK-duel tegen Oostenrijk zijn neus. Volgens Canal+ zal de aanvaller de wedstrijd tegen Oranje van vrijdag aan zich voorbij moeten laten gaan.

Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, zei dat er voor de Franse sterspeler een speciaal masker wordt gemaakt waarmee hij kan spelen. "Dat volstaat, geen operatie nodig", aldus Dallio. De voorzitter zei dat de aanvaller nog enige tijd medische verzorging nodig heeft. De speler zelf liet zich op X alweer vrolijk uit. "Ideeën voor maskers?", schreef hij met een smiley erbij.

Pessimistische bondscoach

Bondscoach Didier Deschamps was direct na de wedstrijd al niet al te optimistisch. "Zijn neus is een puinhoop. Het is voor ons een smet op de avond", zei de coach. "Het is geen kleinigheid, ik hoop dat hij niet te lang uitgeschakeld is. Het Franse team zal altijd sterker zijn met Kylian erbij."

Deschamps denkt ook dat het Nederlands elftal vrijdagavond in het voordeel is tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. "Want we spelen tegen een tegenstander die dertig uur meer de tijd heeft gehad om te herstellen", zei de succesvolle bondscoach van de Fransen.

Oranje verloor zeven van de laatste acht wedstrijden tegen Frankrijk. Nederland versloeg de Fransen op 16 november 2018 met 2-0 in de Nations League. Memphis Depay en Georginio Wijnaldum maakten de doelpunten in De Kuip. Oranje ontmoette de Fransen in 2008 voor het laatst op een Europese eindronde. Die wedstrijd eindigde in een ruime zege voor Nederland (4-1).