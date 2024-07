Franse sterspeler Mbappé breekt neus, inzetbaarheid tegen Oranje onzeker

Kylian Mbappé, die zijn neus brak in het EK-duel tussen Frankrijk en Oostenrijk (1-0 winst), hoeft niet geopereerd te worden. Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, zei dat er voor de Franse sterspeler een speciaal masker wordt gemaakt waarmee hij kan spelen. "Dat volstaat, geen operatie", aldus Dallio.

Of hij vrijdag in de tweede groepswedstrijd tegen Nederland zal meedoen, is nog onduidelijk. Diallo zei dat de aanvaller nog enige tijd medische verzorging nodig heeft. De speler zelf liet zich op X alweer vrolijk uit. "Ideeën voor maskers?", schreef hij met een smiley erbij.

'Het is geen kleinigheid'

Mbappé raakte maandagavond in de slotfase van het eerste groepsduel geblesseerd na een kopduel met Kevin Danso. De Fransman raakte met zijn neus de schouder van de Oostenrijkse verdediger en verliet even later met een bloedende neus het veld.

Bondscoach Didier Deschamps was direct na de wedstrijd niet al te optimistisch. "Zijn neus is een puinhoop. Het is voor ons een smet op de avond", zei de coach. "Het is geen kleinigheid, ik hoop dat hij niet te lang uitgeschakeld is. Het Franse team zal altijd sterker zijn met Kylian erbij."

Hart van Nederland / ANP