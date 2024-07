Bier op in Hamburg door Oranjefans: 'In 1 avond voorraad van een maand erdoorheen'

Het was een spektakel van jewelste in Hamburg afgelopen zondag. Duizenden Oranjefans trokken naar de stad voor de EK-wedstrijd Polen-Nederland, met als gevolg dat de bierkranen droog kwamen te staan. Inwoners van Hamburg reageren tegenover Hart van Nederland verbaasd over de massale toeloop en de drankzucht van de Nederlanders.

"Ja, een grote invasie komt naar ons toe. Alles was in Oranje. Maar het was ook een leuk spektakel om naar te kijken," zegt een inwoner. Een andere Hamburger voegt toe: "Het was een invasie, maar een geweldige invasie. Er waren zulke geweldige fans. We zijn hier erg blij aan de Rivierbank dat jullie hier waren."

Ook de Oranjefans zelf waren verrast door de omvang van hun eigen toeloop. "Ik denk niet dat ze dit hadden verwacht, zo'n invasie van Oranjefans," vertelt een fan. Een ander bevestigt: "Nee, ik denk dat het onverwachts was. Die weten nu wel wat Oranje is."

Niet voorbereid

Horecabazen waren soms niet voorbereid op de grote toestroom. "Met het bier konden ze het niet aan, de taps konden het niet aan", aldus een fan. "Het kan toch niet dat het bier op is? Zaterdag was hier in het straatje geen druppel meer te krijgen. En gisterochtend hadden ze nog steeds geen bier," klaagt een andere fan maandag.

Een Nederlandse café-eigenaar in Hamburg vertelt dat hij de grote bierconsumptie niet had verwacht. "Ik was aan het rekenen, maar ik denk tussen de 500 en 600 liter. Daar doen we normaal een maand over", vertelt hij. Maandag was hij overdag nog bezig met bier van de vloer dweilen. "Er ligt nu meer bier op de vloer dan in het vat zit, want die is leeg."