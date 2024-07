Ruud Gullit-imitator stopt na ophef: 'Als het plezier ophoudt, houdt het voor mij ook op'

De Bredase Bart van de Ven stopt met zijn Ruud Gullit-act. Dat laat hij aan Omroep Brabant weten. Afgelopen weekend ontstond er grote ophef over de supporters op de tribune in Hamburg die verkleed waren als de oud-profvoetballer. "Ik ben erg geschrokken", zegt Van de Ven tegen de regionale omroep.

Vooraf aan de eerste wedstrijd van Nederland in Hamburg kleurde een deel van Hamburg helemaal oranje. Hoe groot dat feestje was zie je hierboven.

Beelden van het trio gaan de hele wereld over: een groepje Oranjefans die tijdens de EK-wedstrijd tegen Polen een EK-shirt uit 1988 aan hadden, een rastapruik droegen en zwart waren geschminkt. De verkleedpartij wordt geassocieerd met 'blackface': het zwart maken van het gezicht om een zwart persoon uit te beelden.

"Het is nooit mijn intentie geweest om mensen voor het hoofd te stoten", zegt Van de Ven tegen Omroep Brabant. "Maar blijkbaar is er toch een hele groep die daar oprecht wat van vindt. Dat heeft mij aan het denken gezet en het is het me allemaal niet waard. Misschien heb ik me daarin vergist of is het bij mij een blinde vlek. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen."

Karikatuur Afro-Amerikaanse slaven

In de 19e eeuw werden er volop theatervoorstellingen gegeven waarin witte acteurs een karikatuur neerzetten van Afro-Amerikaanse slaven. Ze werden tijdens deze shows afgebeeld als onnozel en primitief. Hier komt de term 'blackface' vandaan.

Van de Ven had geen enkel idee dat zijn act controversieel was. "Dat hadden we natuurlijk al gezien bij de Zwarte Piet-discussie en dat kan ik goed volgen, uitgaande van een blanke man en donkere getinte hulpjes. Goed dat we dat anders hebben ingevuld. Maar dat dit ook speelt bij de imitatie en adoratie van een held had ik niet verwacht."

Ook positieve reacties gehad

"Ik heb ook heel veel hele leuke reacties gehad, maar blijkbaar is er ook een groep met andere gevoelens. Dat moet ik respecteren en er gehoor aan geven. Het laatste wat ik wil is dat mensen een bepaalde, vervelende associatie bij mijn act hebben. Als het plezier ophoudt, houdt het voor mij ook op."