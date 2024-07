Oranjeshirt Weghorst vliegt over de toonbank, tijdelijk uitverkocht

Het Oranjeshirt van Wout Weghorst is maandagochtend uit de verkoop gehaald en tijdelijk niet meer beschikbaar in de webshop van de KNVB. Er is een "enorme vraag" sinds de EK-wedstrijd zondag, meldt de officiële partner van de voetbalbond. De shirts van de invaller zijn inmiddels populairder dan die van Frenkie de Jong, die tot zondag het meest verkocht werden.

De oprichter van het bedrijf achter Voetbalshop.nl en KNVBshop.nl, Roland Heerkens, laat weten dat bijna de helft van alle spelersshirts die na de wedstrijd en tot maandagochtend besteld werd, de naam en rugnummer van Weghorst achterop heeft staan.

"Het gaat vooral om het uitshirt waar zondag in gespeeld werd", aldus Heerkens. Oranje won de wedstrijd met 2-1 van Polen door een goal van Weghorst in de slotfase.

Van Dijk minder populair

Het shirt van Virgil van Dijk is nu na dat van Weghorst het populairst, maar "nog maar goed voor 15 à 20 procent van alle verkopen", aldus Heerkens. Hoeveel shirts er sinds zondag precies verkocht zijn, wil Heerkens niet zeggen. Zodra het bedrijf de productie heeft opgevoerd, worden de shirts weer online aangeboden.

"We willen kunnen garanderen dat mensen die een shirt bestellen dat voor de volgende wedstrijd, in dit geval vrijdag, thuis ontvangen."

