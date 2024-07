Ophef om Ruud Gullit look-a-likes in stadion tijdens EK-wedstrijd Oranje

Een groepje Oranjefans ligt onder vuur omdat ze tijdens de EK-wedstrijd tegen Polen verkleed als Ruud Gullit in het stadion verschenen. De mannen met het EK-shirt uit 1988 waren geschminkt en droegen een rastapruik.

Met name die geschminkte gezichten zorgen voor ophef. In het buitenland wordt de verkleedpartij namelijk geassocieerd met 'blackface', het zwart maken van het gezicht om een zwart persoon uit te beelden. Dat ligt, vooral in het buitenland, erg gevoelig. "Blackface is een racistische traditie", schrijft historica Nadia Bouras op X. "Met de dreadlocks en snor kun je ook je liefde voor Gullit tonen." En Gordon schrijft: "Je kunt Ruud Gullit eren zonder zwart gezicht."

Onschuldig eerbetoon

Anderen zien geen kwaad in de actie van de Oranjefans. Zij zien de look-a-likes als een eerbetoon aan "een van de beste voetballers die Nederland ooit heeft vertegenwoordigd". "Dit is niet een uiting van blackface, dit is een ode aan Gullit, eens een zeer grote voetballer. Misschien hopen ze goede tijden te laten herleven met deze outfit", schrijft Tanja op X.

'Geen kwaad in ons'

Op het Instagram-kanaal Reality FBI reageert een van de als Gullit verklede fans zelf: "Het is belangrijk te benadrukken dat er geen kwaad in ons zit. We wilden Ruud Gullit eren voor zijn geweldige prestaties en opvallende look in 1988. Laten we hopen dat het toernooi net zo goed eindigt als toen!”

Gullit zelf heeft nog niet gereageerd op de actie van de Oranjefans.