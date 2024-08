Feyenoord plaatst opnieuw netten voor duel met Ajax: 'Besluit genomen na adviezen'

Feyenoord gaat voor de komende wedstrijd tegen Ajax, net als vorig seizoen, netten langs het veld plaatsen. De netten worden opgehangen aan zowel de korte als de lange zijden. Vorig seizoen werden er netten geplaatst in de Kuip, maar op verzoek van de fans werden deze weer verwijderd.

"De preventieve maatregel, bedoeld om te voorkomen dat voorwerpen op het veld kunnen belanden, geldt in principe alleen voor de Klassieker op zondag 1 september, een wedstrijd die van oudsher beladen is", meldt de Rotterdamse club op de website. "Het besluit is genomen na het inwinnen van diverse adviezen."

Lees ook: Zestig uur taakstraf voor man die aansteker gooide tegen hoofd voetballer Davy Klaassen

Aansteker

Onlangs dat de netten verwijderd waren, keren deze nu toch weer terug. "Mede ingegeven door de ongewijzigde regels vanuit de KNVB over het gooien van voorwerpen liet de club destijds wel weten dat de palen en netten weer terug zouden komen voor het restant van seizoen 2024-2025 als een thuiswedstrijd van Feyenoord moest worden onderbroken of gestaakt", aldus de club.

Vorig jaar werd voormalig Ajacied Davy Klaassen in de Kuip geraakt door een voorwerp, vermoedelijk een aansteker (zie bovenstaande video). Hij hield er een hoofdwond aan over.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP