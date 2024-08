Gaat De Klassieker wel door? 'Feyenoord vreest politieacties'

Bij Feyenoord bestaat er zorg over het doorgaan van De Klassieker. De politie voerde afgelopen weekend acties tijdens twee voetbalwedstrijden om aandacht te vragen voor een betere pensioenregeling, wat leidde tot hun afwezigheid bij de duels tussen NAC Breda - Ajax en FC Twente - Sparta.

Hoewel die wedstrijden in de Eredivisie uiteindelijk doorgingen, vreest men bij Feyenoord voor het duel met Ajax op 1 september. Mocht de politie besluiten om ook tijdens De Klassieker actie te voeren, zou dat gevolgen kunnen hebben. Burgemeester Aboutaleb zou de wedstrijd dan waarschijnlijk afgelasten, omdat een Klassieker zonder de aanwezigheid van de ME niet haalbaar is.

Nadelig voor Feyenoord

"Gaat De Klassieker wel door? Binnen De Kuip is er enige vrees, aangezien de politie specifieke wedstrijden uitkiest om te staken of afwezig te zijn", zegt Mikos Gouka in de AD Voetbal Podcast. "Bij De Klassieker is dat uiteraard onmogelijk. Als de politie die wedstrijd meeneemt in hun acties, kan er niet gevoetbald worden. Aboutaleb zal altijd de politie steunen. Dus als die wedstrijd wordt gekozen, zijn de clubs kansloos."

Sportief gezien zou een staking vooral nadelig zijn voor Feyenoord. "Als het zover komt, zal dat vooral vervelend zijn voor Feyenoord, omdat zij op dit moment verder zijn dan Ajax. We hopen dat De Klassieker gewoon doorgaat en dat de politie deze wedstrijd niet uitkiest voor hun acties. Mocht de staking doorgaan, zou De Klassieker echter de ideale gelegenheid zijn om aandacht te vragen. In De Kuip hoopt men stilletjes dat de wedstrijd niet wordt geraakt door deze acties", aldus Gouka.