KNVB en Feyenoord kritisch op afwezigheid politie bij Klassieker

De KNVB betreurt de afwezigheid van politie bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die zondag plaatsvindt. Dit is het gevolg van acties van politievakbonden voor een vervroegd pensioen.

"Het is jammer dat het voetbal betrokken raakt bij vakbondsacties," zegt de KNVB. "We hopen op een snelle oplossing en wachten af wat de gemeente Rotterdam en de politievakbonden beslissen."

Veiligheidsmaatregelen

De KNVB wijst erop dat clubs veel investeren in veiligheidsmaatregelen, terwijl de politie vooral verantwoordelijk is voor orde op straat en bij grootschalige verstoringen. Eerder dit seizoen vonden wedstrijden zonder politie plaats vanwege een laag risico op ongeregeldheden.

De kans is klein dat Feyenoord en Ajax zonder politie spelen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kan de wedstrijd verbieden of er kan een kort geding worden aangespannen om politie-inzet af te dwingen.

Feyenoord reageert

Feyenoord heeft tegenover Rijnmond gereageerd op de situatie: "We hebben nog geen bevestiging dat de wedstrijd zondag definitief niet doorgaat. We begrijpen dat mensen hun belangen behartigen en vinden het positief dat dit mogelijk is".

"Toch zouden we het enorm betreuren als, helaas niet voor het eerst, voetbal als middel wordt gebruikt. Zeker bij De Klassieker raakt dit niet alleen de betrokken clubs, maar ook miljoenen mensen die reikhalzend uitkijken naar deze wedstrijd".

Een woordvoerder van de KNVB voegt toe: "Clubs investeren jaarlijks miljoenen euro's in hun veiligheidsorganisatie. Bij Eredivisiewedstrijden zijn er stewards en beveiligers aanwezig in de stadions. Het is jammer dat het voetbal betrokken raakt bij vakbondsbesprekingen."

ANP