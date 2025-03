Noodverordening op vliegveld Maastricht vanwege mogelijk protest

Rond vliegveld Maastricht Aachen Airport gelden donderdag strengere veiligheidsmaatregelen dan anders. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen er mogelijk een demonstratie houden. Daarom heeft de gemeente Beek, waar het vliegveld ligt, een noodverordening ingesteld.

Onlangs demonstreerde XR nog op Schiphol, zo is te zien in bovenstaande video.

Maastricht is de komende week gastheer van de kunstbeurs TEFAF. Veel kunsthandelaren, verzamelaars en beleggers gaan daar met privévliegtuigen naartoe. Ook Beek zegt dat er rond de beurs "een piek van privéjets te verwachten is".

De Limburgse gemeente zegt van politie en marechaussee te hebben gehoord "van een ophanden zijnde betoging" van Extinction Rebellion. Op basis van eerdere acties van de groep vreest Beek dat demonstranten zullen proberen het luchthaventerrein op te gaan.

Activisten staande gehouden

Een woordvoerster van XR bevestigt dat ongeveer dertig activisten bij de luchthaven actie wilden voeren. "De groep werd staande gehouden en is daar nu weer weg", vertelt ze. Wat precies het plan was, wil de woordvoerster niet vertellen. Wel wil ze kwijt dat de voorgenomen actie inderdaad gericht was tegen "de enorme hoeveelheid privéjets" die rond de TEFAF in Zuid-Limburg landt. "Het is belachelijk dat dat nog wordt gefaciliteerd, het is ontzettend vervuilend."

XR beraadt zich nog op verdere acties. Ook rond voorgaande edities van The European Fine Art Fair, zoals het evenement voluit heet, demonstreerde XR tegen privéjets.

Gevangenisstraf of boete

In de noodverordening staat dat mensen niet binnen twee meter van de hekken rond het vliegveld mogen komen. Ook mogen mensen geen spullen bij zich hebben waarmee de hekken kapotgemaakt kunnen worden. Drones, ladders, trappen, lijm, touw, kettingen, verf, graffiti, confetti, glitters en zand zijn ook niet toegestaan. Wie zich daar niet aan houdt, kan een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een boete van 5150 euro krijgen. De regels gelden tot vrijdagochtend.

Buiten conferentiecentrum MECC, waar de beurs wordt gehouden, zijn ook veiligheidsmaatregelen genomen. Journalisten, standhouders en andere betrokkenen moeten donderdag al buiten het gebouw hun uitnodiging laten zien, ziet een verslaggever van het ANP. Een medewerker zegt dat dat te maken heeft met mogelijke acties. Ook staat er een politiebusje, maar het is er rustig.

ANP