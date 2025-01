Niet 130, maar 190 aanhoudingen bij XR-actie op A10

Tijdens de actie van Extinction Rebellion (XR) bij de A10 in Amsterdam heeft de politie in totaal rond de 190 klimaatactivisten aangehouden. Eerder meldde ze nog dat er zo'n 130 arrestanten waren, maar dit aantal is inmiddels bijgesteld.

Twee blokkades op de snelwegen A4 en A10 werden zo snel mogelijk opgeheven, meldt de politie. Hierbij werden veertig aanhoudingen verricht voor onder meer het overtreden van de Wegenverkeerswet. Bij de oprit naar de A10 ter hoogte van de Amstelveenseweg werden nog eens bijna 150 betogers aangehouden en verplaatst naar Amsterdam-Noord. Zij zijn hier weer vrijgelaten, laat het Openbaar Ministerie weten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Door de demonstratie was een deel van de A10 bij station Amsterdam Zuid ongeveer drie kwartier afgesloten voor verkeer. XR voerde actie tegen ING, waarvan het voormalige kantoor langs de snelweg staat, vanwege de financiering van de fossiele industrie. De actiegroep blokkeerde de snelweg al vaker, zoals in februari en april vorig jaar. De politie wist een actie op de A10 in maart te voorkomen. Burgemeester Femke Halsema had de blokkade op voorhand verboden en verwezen naar een alternatieve demonstratieplek op het grasveld bij het voormalige ING-gebouw.

Busjes met actievoerders

Volgens een woordvoerder van de politie stopten even na 12.00 uur ter hoogte van de Henk Sneevlietweg op de A10 twee busjes met actievoerders die de weg blokkeerden. Ook op de nabijgelegen A4 bij de Oude Haagseweg blokkeerden twee busjes en een auto de weg. De politie greep snel in, verwijderde de voertuigen en arresteerde de inzittenden. Zij worden nog verhoord, waarna het Openbaar Ministerie beslist of ze worden vervolgd.

Op hetzelfde moment probeerde bij de S109 een groep de snelweg op te komen. De politie was hier volop aanwezig, waardoor de betogers niet verder kwamen dan de oprit. Toen de demonstranten, die verdeeld waren over twee groepen, geen gehoor gaven aan de vordering van de politie om te vertrekken, zijn ze aangehouden en in twee stadsbussen verplaatst.

Een woordvoerster van XR sprak van een geslaagde actie, ook al konden niet alle demonstranten de snelweg bereiken.