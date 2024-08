Disney-cruiseschip slaat Amsterdam over om XR-demonstraties

Amsterdammers die zich verheugd hadden op een bezoekje van het cruiseschip Disney Dream op 6 september, komen bedrogen uit. Het drijvend entertainmentvehikel vaart de haven van de hoofdstad namelijk voorbij. Hoewel het concern het niet volmondig toegeeft, is waarschijnlijk de XR-blokkade bij IJmuiden de boosdoener.

Dat meldt onder meer een boekingswebsite op sociale media. De rederij vreest niet te kunnen aanmeren in Amsterdam "door problemen met toegang tot de haven". De afgelopen weken hebben activisten van Extinction Rebellion (XR) de sluis bij IJmuiden geblokkeerd uit protest tegen cruiseschepen.

Compensatie

In een Facebookgroep wordt een e-mail van Disney Cruise Line gedeeld waarmee reizigers op de hoogte worden gebracht over het aangepaste reisschema. In die mail spreekt de rederij van "problemen buiten onze controle", zonder die verder toe te lichten. Gedupeerde klanten zouden een vergoeding van 250 dollar krijgen, te besteden aan boord.

Het schip dat volgende week zondag vertrekt uit het Engelse Southampton vaart via Hamburg (Duitsland) door naar het Belgische Zeebrugge, waar het nu twee dagen zal verblijven in plaats van een dag.

Vertraging

Disney heeft dus niet officieel bevestigd dat het schip Amsterdam overslaat vanwege de acties door de milieuclub. De zeesluis bij IJmuiden is zaterdag voor het laatst geblokkeerd. Sommige demonstranten hadden zich vastgeketend aan de sluis, om zo te verhinderen dat een cruiseschip vanaf zee kon binnenvaren. De vertraging voor het vaarverkeer liep daardoor op tot twee a drie uur.

