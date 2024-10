Politie maakt einde aan protestactie XR in museum Naturalis, geen aanhoudingen

De politie heeft een einde gemaakt aan een protestactie van Extinction Rebellion (XR) in museum Naturalis in Leiden. Zo'n twintig betogers van de actiegroep hielden in het museum een 'dodenmars' voor de biodiversiteit, en droegen onder meer een doodskist met zich mee met daarop de tekst 'biodiversiteit'. Daarna gingen de actievoerders zitten, was te zien op een livestream van de actiegroep. Toen het museum om 17.30 uur sloot, zaten de betogers er nog.

Omdat de demonstranten niet vrijwillig wilden weggaan is aangifte gedaan van huisvredebreuk, meldt een woordvoerster van het museum. Rond 18.00 uur werden de betogers gevorderd te vertrekken. Niemand vertrok toen. Ze zijn uiteindelijk door agenten uit het pand gezet. Sommige mensen liepen zelf, andere betogers werden door agenten uit het pand gesleept en gedragen. Er is niemand aangehouden.

XR houdt vaker acties, bijvoorbeeld op snelwegen, bij vervuilende bedrijven of dus in musea. Soms tot woede van anderen, zoals je ziet in bovenstaande video. Daarin worden demonstranten bekogeld met eieren.

Volgens Extinction Rebellion is er in de collectie van Naturalis te weinig aandacht voor de staat van de huidige biodiversiteit. XR wil dat het museum het publiek "helder informeert over de biodiversiteitscrisis". De klimaatactiegroep heeft in het verleden al vaker actie gevoerd in Naturalis.

Naturalis zei tegen de betogers dinsdag met een statement te komen.

