XR krijgt doodsbedreigingen na actie bij zeesluis IJmuiden: 'Wij laten ons niet intimideren'

Na de recente demonstratie bij de zeesluis in IJmuiden heeft de milieuorganisatie Extinction Rebellion (XR) meerdere bedreigingen ontvangen. Naast een video waarin een groepje demonstranten op de dag van de demonstratie wordt uitgescholden, zijn er ook verschillende e-mails met doodsbedreigingen binnengekomen bij de organisatie. XR heeft aangifte gedaan van deze bedreigingen.

In een video die op sociale media circuleert, is te zien hoe een man vrouwen lastigvalt en hen waarschuwt om niet naar de sluizen te gaan. Hij dreigt: "Als jullie naar de sluizen gaan, gaan jullie het water in." Ook voegt hij toe: "Anders halen we jullie weg, op een hele harde manier." Dit zijn enkele van de bedreigende uitspraken die de man in de video doet.

'Defend IJmuiden'

"We zitten nu in het proces voor persoonlijke gesprekken met de politie", laat woordvoerder Laura ten Brink van Extinction Rebellion aan Hart van Nederland weten. Ze was zelf niet aanwezig bij de demonstraties bij de zeesluizen in IJmuiden. Volgens demonstranten die wel aanwezig waren, noemden de lastigvallende mannen zichzelf aanhangers van 'Defend IJmuiden', een groep die vooral bekendstaat om het willen veroorzaken van rellen. "Ik ben er altijd bang voor geweest dat dit zou gebeuren," vertelt Ten Brink verder.

"Het lijkt op een kettingreactie van mensen die 'de irritante activisten' willen bedreigen." Ten Brink geeft aan dat er steeds meer bedreigende e-mails binnenkomen van deze 'relschoppers'. "In de media werden ze als tegendemonstranten bestempeld, maar dat zou hen te veel eer geven. Dit zijn hooligans die gewoon uit zijn op ruzie."

Hulpdiensten aangeboden

Wat betreft de vrouwen die tijdens de demonstratie werden gefilmd, heeft XR hen hulp aangeboden. "Binnen onze beweging zorgen we voor elkaar. De meiden hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid gekregen om met psychologen te praten, want hun welzijn staat voorop." Ten Brink weet niet zeker of mensen door de bedreigingen gedemotiveerd raken. "Ik heb juist het gevoel dat er meer mensen komen. Het maakt hen alleen maar bozer, want wij laten ons niet intimideren."

Op 12 oktober organiseert XR een nieuwe demonstratie in Haarlem, gericht tegen Tata Steel. "Om echt een punt te maken, moeten we naar de provincie," aldus Ten Brink. De politie is op de hoogte van de actie en van de bedreigingen die XR hierover heeft ontvangen.