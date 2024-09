Extinction Rebellion weer weg van zeesluis IJmuiden

Extinction Rebellion (XR) is weer vertrokken vanaf de zeesluis IJmuiden, laat een woordvoerder van het havenbedrijf van Amsterdam weten. Sinds 10.30 uur stond een handjevol demonstranten op de sluis uit protest tegen cruiseschepen die aanmeren in Amsterdam. Een cruiseschip onderweg naar de hoofdstad kon doorvaren via de nabijgelegen Noordersluis.

Behalve de demonstranten was er ook een tegendemonstratie. Ook was de politie aanwezig, was te zien op een livestream van XR. De demonstranten zijn uit zichzelf vertrokken. Bij eerdere blokkades van de zeesluis waren er arrestaties of werden demonstranten door de politie verplaatst.

XR heeft de afgelopen tijd meermaals gedemonstreerd op de zeesluis. De actiegroep wil "een onmiddellijke beëindiging van de cruise-industrie vanwege de urgente en snel escalerende klimaat- en ecologische crisis".

ANP