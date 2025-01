Politiebond na zoveelste XR-demonstratie: 'Zijn een speelbal van de politiek'

De politie voelt zich gebruikt als politieke speelbal. Dat stelt Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in De Telegraaf na de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) afgelopen zaterdag. De activistische groep blokkeerde urenlang de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag, waarbij zevenhonderd demonstranten werden aangehouden. Het is niet de eerste keer dat het Haagse deel van de A12 wordt bezet; dit is inmiddels al tientallen keren gebeurd.

De actie was, net als eerdere keren, van tevoren aangekondigd. Daardoor was de politie voorbereid en stond zij met veel agenten klaar. Eerst werd het verkeer stilgelegd vervolgens werden de demonstranten gevorderd om te vertrekken. Toen zij weigerden, besloot de politie geweld te gebruiken. Net als bij eerdere blokkades bleven veel actievoerders op de snelweg staan of zitten.

De politie voelde zich genoodzaakt om waterkanonnen in te zetten. Dat gebeurde eerste op de Koningskade en later ook op de A12. Volgens de politie zijn de blokkades in opdracht van de burgemeester beëindigd. Demonstranten werden door agenten op brancards gelegd en naar stadsbussen gebracht. Die zetten ze vervolgens af bij het ADO-stadion. Meer dan zevenhonderd mensen werden uiteindelijk aangehouden. Twaalf mensen zijn aangehouden voor strafbare feiten, zoals opruiing en mishandeling.

'Veredelde wegsleepregeling'

"We spelen de rol van veredelde wegsleepregeling", reageert Kooiman in de krant na de demonstratie. "Zo vredelievend is het allemaal niet en dan laten ze ook nog een tyfuszooi achter. Wij, en andere hulpverleners ook, worden als politieke speelbal gebruikt. Daar zijn we niet voor." Op X liet ze zich ook al uit: "Heb je de waanzin van de jaarwisseling net achter de kiezen en dan dit", schreef ze onder andere.

Straf

Kooiman begrijpt niet waarom de demonstranten worden afgezet bij het ADO-stadion en verder geen straf krijgen. Sommigen keren zelfs terug naar de demonstratieplek om verder te gaan waar ze mee bezig waren. Het Openbaar Ministerie laat aan De Telegraaf weten dat de blokkade vreedzaam verliep en dat de meeste actievoerders daarom niet worden vervolgd. Daarnaast hebben veel van hen geen id-bewijs bij zich en registratie kots veel tijd.

Justitieminister David van Weel liet zaterdag op X al doorschemeren dat hij niet blij was met de actie van XR. "Demonstreren mag, maar wel binnen de grenzen van de wet. Door de verboden blokkade op de A12 kwamen de aanrijtijden van ambulances in het gedrang." Hij en minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken willen dat de wet wordt aangepast zodat het bezetten van infrastructuur strenger kan worden bestraft.