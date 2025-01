Politie zet waterkanon in tegen demonstranten klimaatprotest A12

De politie is overgegaan tot het aanhouden van demonstranten van Extinction Rebellion bij het klimaatprotest op en in de omgeving van de A12 in Den Haag. Dat meldt de politie op X. "We hebben de actievoerders meermaals gevorderd om de blokkade op te heffen. Daarna zijn wij overgegaan tot het aanhouden van de mensen die hier geen gehoor aan gaven", zegt de politie. Het waterkanon is inmiddels ook ingezet.

Zeker 150 klimaatdemonstranten blokkeren zaterdag sinds het begin van de middag de tunnelbak van de A12 en verschillende andere verkeersknooppunten in de omgeving. De demonstranten voeren actie tegen de zogeheten fossiele subsidies. In de omgeving van de Koningskade vorderde de politie de demonstranten eerder om zich richting het Malieveld te verplaatsen.

De politie is inmiddels overgegaan tot het aanhouden van demonstranten die geen gehoor geven aan de oproep van de politie om zich naar het Malieveld te verplaatsen. "Wij blijven actievoerders verwijzen naar de toegestane demonstratielocatie", zegt de politie op X.

'Volkomen absurd'

XR meldt dat waterkanonnen zijn ingezet op de Koningskade. "Echt volkomen absurd", aldus de klimaatactiegroep. "Dat is onnodig, disproportioneel en met deze lage temperaturen ook nog echt onverantwoord."

Volgens een verslaggever ter plaatse wordt op de A12 zelf vooralsnog niet ingegrepen.

Routes ambulances aangepast door protest

Doordat klimaatactivisten van Extinction Rebellion de A12 en andere verkeersknooppunten in Den Haag blokkeren, is de stad moeilijk bereikbaar. Door de grote verkeersdrukte "moeten ook de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast met langere aanrijtijden als gevolg", meldt de gemeente op X.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP