Meerdere aanhangers XR vervolgd na meerdere acties zoals bekladden A12

Zes activisten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) worden vervolgd vanwege hun betrokkenheid bij verschillende demonstraties. De acties variëren van het bekladden van de A12 tot het belemmeren van de politie. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de activisten te ver zijn gegaan.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren vaak actie tegen de klimaatverandering. De meest voorkomende actie is het bezetten van de A12 in Den Haag (zie video).

Een vrouw (66) uit Hilversum, een man (43) uit Utrecht en een man (31) uit Amsterdam worden vervolgd voor hun acties tijdens een demonstratie in 2023. Ze zouden teksten hebben aangebracht op de zijwand van de A12 in Den Haag. Daarnaast zouden ze zichzelf in september vorig jaar hebben vastgeketend tijdens een protest, waardoor het werk van de politie werd bemoeilijkt.

Ervaren actievoerders

Een vrouw (26) uit Rijswijk wordt niet alleen vervolgd voor het bekladden van de A12, maar ook voor het beschadigen van ramen van het ministerie van Economische Zaken en het verstoren van een gemeenteraadsvergadering in Westland. Tijdens die vergadering protesteerde XR samen met Kick Out Zwarte Piet tegen het gebruik van volledig zwart geschminkte pieten in De Lier.

Hoe vaak is de A12 geblokkeerd door Extinction Rebellion? In totaal zijn er 40 geslaagde blokkades geweest.

De eerste poging werd gedaan op 13 oktober 2021, door politieoptreden is die toen voorkomen.

Op 6 juli 2022 was de eerste geslaagde blokkade, tientallen demonstranten werden aangehouden.

Op 11 maart 2023 was de eerste blokkade waar waterkanonnen ingezet zijn om de demonstranten te verwerven.

De maand met de meeste blokkades was september 2023. XR had in een persbericht aangekondigd vanaf 9 september 2023 iedere dag van de maand te demonstreren en dat is gelukt.

Een man (28) uit Lekkum, Friesland, wordt beschuldigd van mishandeling van een beveiliger. Dit incident vond plaats tijdens een demonstratie van de groep bij een congres in Den Haag over ondergrondse CO2-opslag. Het is nog niet bekend wanneer de verdachten voor de rechter zullen verschijnen.

Niet gebruikelijk

Volgens het OM is het niet gebruikelijk dat actievoerders worden vervolgd. Meestal worden zij na aanhouding vrijgelaten zodra de situatie weer onder controle is. "Het belangrijkste doel van de aanhouding, namelijk het beëindigen van de strafbare blokkade, was immers al bereikt", verklaart het OM. Daarbij wordt benadrukt dat het recht op demonstreren "geen vrijbrief is om herhaaldelijk ernstigere strafbare feiten te plegen".

ANP