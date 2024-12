XR-activisten bezetten onaangekondigd A12 in Den Haag

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn woensdagmiddag weer de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag opgegaan. Rond het middaguur liepen en fietsten betogers de weg op. Dat was deze keer onaangekondigd. De weghelft die de stad uit gaat, is door de blokkade onbegaanbaar. In de andere richting kan het verkeer wel doorrijden. Na enige tijd greep de politie in. Agenten zetten de betogers in bussen.

Net als tijdens de tientallen eerdere demonstraties eisen de activisten dat de overheid een einde maakt aan de miljarden euro's aan fossiele subsidies. Daarmee worden alle regelingen bedoeld die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren. Het gaat dan vooral om belastingvrijstellingen en fiscale kortingen voor grote bedrijven. Het onderwerp staat donderdag op de agenda van een commissievergadering in de Tweede Kamer.

In september leidde een actie van Extinction Rebellion in IJmuiden tot doodsbedreigingen:

0:35 XR krijgt doodsbedreigingen na actie IJmuiden: 'Wij laten ons niet intimideren'

Volgende actie

De demonstranten hebben onder meer wekkers en sirenes meegenomen. "De afschaffing van deze fossiele subsidies kan niet wachten", stelt de actiegroep. Die heeft voor 11 januari ook al de volgende A12-actie aangekondigd.

ANP