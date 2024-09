Rijksmuseum dicht door actie van XR

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben zich zaterdagochtend vastgeketend aan de hekken van de tunnel die leidt naar de ingang van het Rijksmuseum. De klimaatactiegroep wil zo voorkomen dat bezoekers het Amsterdamse museum ingaan. Mensen die zich nog in de fiets- en voetgangerstunnel bevonden, werden eerst de tunnel uitgelaten. XR wil dat het museum de sponsorrelatie met de bank ING verbreekt.

Het museum is gesloten door de actie, laat een woordvoerder weten. "Het Rijksmuseum is een plek waar mensen komen voor kunst en geschiedenis. Veiligheid van bezoekers, medewerkers en collectie staat voorop. Elke actie die dit in gevaar brengt, is onacceptabel", aldus de woordvoerder.

De in het geel geklede demonstranten hebben rond 08.30 uur twee grote banners uitgerold met daarop de tekst 'Rijks, zeg nee tegen ING' en twee banners opgehangen waar 'No art on a dead planet' op staat. Daarna hebben enkelen van hen zich aan de hekken vastgeketend.

Vies gezicht

"Onbegrijpelijk dat het Rijksmuseum zich laat sponsoren door ING, de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis", aldus een woordvoerder van XR. "Door geld aan te nemen van ING, geeft het museum de grootvervuiler de gelegenheid zijn vieze gezicht te verschuilen achter beroemde kunstwerken uit de Nederlandse geschiedenis. Dat moet stoppen."

Het Rijksmuseum is een van de best bezochte musea van Nederland. Op zaterdag gaat het museum normaliter om 09.00 uur open. In februari voerde XR ook al actie tegen de relatie tussen ING en het museum door tijdens de opening van de Frans Hals-tentoonstelling met bewerkte schilderijen voor kunstwerken te staan.

Dialoog

ING vindt dat de actie bij het Rijksmuseum veel te ver gaat. "Als XR een probleem heeft met het financieringsbeleid van ING, dan moeten ze zich direct tot ons richten en niet tot het Rijksmuseum. We staan altijd open voor dialoog", laat een woordvoerder van ING weten. XR voert al langer actie tegen het klimaatbeleid van de bank, zoals met het blokkeren van de A10 bij het voormalige hoofdkantoor van ING in Amsterdam.