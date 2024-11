Amsterdam waarschuwt: laat 'Free Palestine'-stickers zitten na vondst scheermesjes

Laat de stickers van 'Free Palestine' hangen. Dat waarschuwt de gemeente Amsterdam naar aanleiding van het vinden van scheermesjes achter de stickers. De eerste meldingen over de stickers kwamen zaterdagmiddag al binnen en in Joodse Whatsapp-groepen wordt gewaarschuwd voor de stickers.

"Het is een heel nare actie, waardoor mensen gewond kunnen raken", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Hart van Nederland. Achter verschillende stickers zijn namelijk scheermesjes gevonden waar mensen zich lelijk aan kunnen bezeren. "We waarschuwen iedereen om de stickers niet aan te raken en melding te doen van de locaties."

In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie donderdagavond een groep pro-Palestijnse betogers tegengehouden bij winkelcentrum Amsterdamse Poort, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Voorzichtig te werk gaan

Zaterdagmiddag zijn meldingen binnengekomen over pro-Palestijnse stickers met scheermesjes. Dit bevestigt zowel de politie Amsterdam als de gemeente aan Hart van Nederland. "Er zijn in elk geval stickers met scheermesjes gevonden op enkele locaties in Amsterdam-Zuidoost en Centrum. Verder hebben we geen meldingen gehad." De gemeente heeft handhavers en reinigers ingeseind en laten hen naar de stickers uitkijken om ze te verwijderen. "Ze zijn gewaarschuwd heel voorzichtig te werk te gaan." Om hoeveel stickers het op dit moment gaat is niet duidelijk.