Halsema spreekt met Joodse leiders: 'Strenge straffen voor antisemitische bendes'

Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), roept op tot een harde aanpak van het 'tuig' dat geweld heeft gepleegd in Amsterdam. Hij pleit voor snelle arrestaties en stevige straffen. "Als we dit niet doen, zie ik het somber in voor de Joodse gemeenschap in Nederland én voor de Nederlandse samenleving", waarschuwt hij.

Hertzberger stelt dat Amsterdam en Nederland zich diep zouden moeten schamen. "Op de avond van de Nationale Kristallnacht-herdenking werd onze hoofdstad het toneel van een moderne pogrom, die niet zou misstaan in nazi-Duitsland. Antisemitische bendes proberen onder het mom van antizionisme het leven van Joden in Nederland onmogelijk te maken."

Femke Halsema was vandaag ook aanwezig in Amstelveen om met de Joodse gemeenschap te praten. Zij erkende dat mensen zich woedend, verdrietig en onveilig voelen. In de video boven dit artikel is de reactie van Halsema en buurtbewoners te zien.

'Afschuw'

Ook het Forum der Joodse Organisaties uit zijn 'afschuw' over de "weerzinwekkende klopjacht op Joden en Israëliërs". "Dat juist in Amsterdam een anti-Joodse veldslag woedde, werpt een ernstige schaduw over de eeuwenoude band tussen Amsterdam en de Joodse gemeenschap".

Opperrabbijn Binyomin Jacobs roept op tot bewustwording: "Word wakker! Een golf van Jodenhaat teistert het continent. Mensen lopen gemaskerd door de straten, vragen of iemand Joods is en vallen hen dan aan of gooien hen in de gracht. Dit is Europa in 2024.”