Halsema dankbaar voor 'vele, vele steunbetuigingen' na aanval Wilders

Het komt natuurlijk vaker voor, maar het waren bewogen dagen voor de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Er ontstond enorme ophef na een post van Geert Wilders over de uit de hand gelopen pro-Palestijnse demonstratie in de hoofdstad. Hij viel daarbij Halsema aan, die nu zegt daarna ook enorm veel "lieve en ontroerende berichten" heeft mogen ontvangen.

En daar is de burgermoeder dankbaar voor. In een bericht op Instagram schrijft ze: "De vele, vele steunbetuigingen via social media, openbare en privéberichten, mijn mailbox die volloopt en persoonlijke telefoontjes aan mijn medewerkers, het is hartverwarmend. Ook de steun van mijn collega-burgemeesters heeft me diep geraakt."

Wilders ging vol in de aanval nadat er berichtgeving naar buiten kwam dat de pro-Palestina demonstratie maandag uit de hand was gelopen. Hij schreef dat "dat tuig" het land uit moet. "En Halsema mag mee." Het kwam de PVV'er op veel kritiek te staan, terwijl Halsema dus veel steun kreeg.

Antisemitisme

Bij de pro-Palestijnse actie, die maandag samenviel met een herdenking op de Dam van de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober vorig jaar, werden meer dan driehonderd mensen opgepakt. De pro-Palestijnse betogers hadden een locatie op het Damrak toegewezen gekregen voor hun tegendemonstratie. Maar de betoging liep uit de hand toen ze probeerden op de Dam te komen en ze de confrontatie aangingen met pro-Israëlische demonstranten.

Kritische geluiden gaan er vooral over dat Halsema met het toestaan van de tegendemonstatie antisemitisme vrij baan zou hebben gegeven. Maar van dat soort verwijten wil de burgemeester niks weten. In de raadsvergadering zei ze woensdagavond: "Ik laat mij dat niet meer aanleunen." Ze vervolgde: "En zeker niet, ik zeg het even in zijn algemeenheid, als dat komt van lieden die tegelijkertijd Marokkanen en moslims discrimineren. En er daarmee blijk van geven niet te begrijpen wat de strijd tegen racisme betekent, waar antisemitisme onderdeel van uitmaakt."

PVV-Kamerlid Marco Deen vroeg na het uit de hand lopen van de tegendemonstratie aan minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark om Halsema te ontslaan. Het antwoord van de minister was een simpele "nee". Ook premier Schoof reageerde erop, wat hij zegt zie je in de reportage bovenaan deze pagina.

Hart van Nederland/ANP