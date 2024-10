ME gebruikt geweld: Halsema beëindigt pro-Palestijnse demonstatie Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft besloten een pro-Palestijnse demonstratie bij station Amsterdam Centraal te beëindigen. Op haar bevel riep de politie rond 17.15 uur de aanwezige demonstranten op om de straat voor het station te verlaten, zo rapporteerde een ANP-verslaggever ter plaatse. De mensen die dat weigeren worden aangehouden.

De tientallen demonstranten mochten niet naar de Dam, waar een herdenking plaatsvond van de Hamas-aanval in Israël, precies een jaar geleden. Die herdenking verliep vrij rustig. Een persoon stak een rookbom af. De politie verwijderde een groepje mensen dat 'free Palestine' riep en even later voerden agenten nog twee mensen af van de Dam omdat zij dezelfde leus riepen.

Klappen uitgedeeld

Sommige pro-Palestina demonstranten bij het Centraal Station hebben gehoor gegeven aan de oproep van de politie om te vertrekken. Een andere groep probeerde als stoet via de Nieuwezijds Voorburgwal alsnog richting de Dam te lopen. De toegesnelde ME heeft de actievoerders opnieuw ingesloten. Dat ging gepaard met wat geduw en enkele slagen met de wapenstok, zoals te zien is in de bovenstaande video.

De politie laat weten dat alle pro-Palestijnse demonstranten die in de straat Nieuwezijds Voorburgwal zijn, worden aangehouden.

ANP