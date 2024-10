PVV-Kamerlid eist ontslag burgemeester Halsema, minister zegt resoluut 'nee'

PVV-Kamerlid Marco Deen vraagt minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark om Amsterdamse burgemeester Femke Halsema te ontslaan. Deze opmerking kwam tijdens een debat over de begroting van Binnenlandse Zaken en leidde tot felle kritiek van andere Kamerleden.

Deen verwijst net als zijn partijleider Geert Wilders naar Halsema's reactie op een pro-Palestijnse betoging na de herdenking van de Hamas-aanval van 7 oktober. Hij bekritiseert de burgemeester omdat ze gewelddadige activisten dichtbij de herdenking zou hebben toegelaten, al zijn er 322 betogers opgepakt.

Reactie minister

Het korte antwoord van Uitermark op het verzoek luidt echter "nee". "Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om haar ontslag nu voor te dragen bij de koning", zegt de minister tegen de pers.

"Ik ben daar ook echt behoorlijk verbaasd over", zegt Uitermark over Deens verzoek. "Onze burgemeesters verdienen steun. Die moeten echt elke dag in moeilijke omstandigheden lokaal afwegingen maken. Zoals burgemeester Halsema nu ook heeft gedaan." Dat doet Halsema goed, vindt Uitermark. "Dus ik werp dit verre van mij."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In een 'basislijn' over de rechtstaat hebben coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB onder meer afgesproken om "onafhankelijke instituties" te beschermen, en daar vallen burgemeesters volgens Uitermark ook onder. "Zij zijn de gezichten van onze democratische rechtstaat."

Toch wil de minister zich verder niet uitspreken over PVV-Kamerlid Deen of de samenwerking met zijn partij. "In de basislijn staat ook dat we met elkaar een open en fel debat kunnen voeren." Later voegde ze toe: "Ik zeg niet wat een Kamerlid wel of niet moet doen."

Ondermijning rechtsstaat

D66-Kamerlid Joost Sneller noemt Deens verzoek "een aanval op het ambt van burgemeester" en waarschuwt dat dit de rechtsstaat ondermijnt. Deen wijst erop dat de wet mogelijkheden voor ontslag biedt. Sneller antwoordt dat niet alles wat mogelijk is, ook moet gebeuren.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen en GroenLinks-PvdA's Glimina Chakor beschouwen Deens uitlatingen als een afleidingsmaneuver van dringende problemen zoals armoede en gemeentefinanciën. Deen zegt dat daar al eerder over gesproken is en verwijt hen geen inbreng te hebben.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens steunt Deens oproep niet en benadrukt dat de Kamer zich niet met burgemeester ontslagen moet bemoeien. Ook NSC-Kamerlid Sandra Palmen steunt Deen niet en vindt de aanval op Halsema onterecht.

Deen beschuldigde Halsema uiteindelijk van "door haar gefaciliteerd gewelddadig antisemitisme." Voorzitter Tom van der Lee greep in omdat Halsema zich niet kan verdedigen en vroeg Deen zijn woorden terug te nemen. Deen deed dit.

ANP