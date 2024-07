Halsema kijkt naar stappen tegen gevaarlijk racespel op e-bike

Dat e-bikemaker Cowboy een spel heeft ontwikkeld waarbij fietsers tegen elkaar kunnen racen is "volstrekt absurd", vindt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad zei ze dat de zogenoemde driehoek (burgemeester, politie en OM) gaat kijken of het mogelijk is om hier maatregelen tegen te nemen.

Halsema reageerde daarmee op vragen van het D66-raadslid Elise Moeskops. "Ik was hier nog niet van op de hoogte", zei Halsema donderdag, "maar het is inderdaad volstrekt absurd, dat kunnen we wel met elkaar vaststellen." Samen met de politie en het Openbaar Ministerie wil ze "nagaan of we hier stappen tegen kunnen ondernemen".

Ook verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt niet blij te zijn met het racespel. "Het verkeer is absoluut geen spelletje en mensen aanzetten om tegen elkaar te gaan racen in een drukke stad is echt onverantwoord. In de steeds drukker wordende straten van Amsterdam is het van groot belang dat iedereen zijn aandacht erbij houdt. Spelletjes, racen, dat soort afleidingen zorgen voor meer onveiligheid."

Topman van Cowboy, Adrien Roose, maakte het racespel vorige week op LinkedIn bekend. "Herontdek je stad terwijl je racet met andere Cowboy-rijders en neem deel aan een echte competitie", aldus Roose, die spreekt van "Pokémon Go, maar dan op een fiets". Fietsers moeten bijvoorbeeld zo snel mogelijk meters afleggen of kunnen tegen elkaar racen. Een woordvoerder van Cowboy laat aan Het Parool weten dat er daarbij wel gehouden wordt aan "de maximumsnelheden die ter plekke gelden". Ook zou het spel alleen gespeeld worden in "veilige fietsomgevingen", zoals parken.

Spelende kinderen

"We werken heel hard om de verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de snelheid omlaag te brengen en te kijken of we een maximumsnelheid kunnen instellen op het fietspad", zegt Van der Horst. "Daar kunnen we geen apps bij gebruiken die mensen oproepen om tegen elkaar te gaan racen. En dat geldt zeker ook voor parken, waar mensen wandelen en kinderen spelen."

Uit cijfers van de Fietsersbond blijkt dat het aantal ongevallen met een e-bike de afgelopen tijd is toegenomen. Een van de oorzaken is volgens de politie dat veel fietspaden niet zijn ingericht op de toenemende diversiteit aan tweewielers, waaronder e-bikes.

ANP