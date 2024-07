Fatbike gelijk aan bromfiets? Rijbewijs en helmplicht, zegt VVD

Het gebruik van de fatbike moet aan banden worden gelegd. Dat stelt de VVD. Ze willen een helmplicht, minimumleeftijd en rijbewijs voor gebruikers van de populaire elektrische fiets met dikke banden. De politieke partij, meer specifiek Kamerlid Hester Veltman, wil daarmee de overlast van de fatbikes beperken.

Het Kamerlid is niet te spreken over het aantal ongelukken die met de fatbikes voorkomen. Onlangs ging het in Breda nog mis. Toen raakten twee kinderen van 8 en 13 jaar oud gewond. Het vehikel mag officieel maar 25 kilometer per uur, maar hij is gemakkelijk op te voeren. Ook is er nu nog geen leeftijdsgrens of verplichting tot het dragen van een helm omdat het een elektrische fiets betreft.

'Te gek voor woorden'

Veltman noemt de fatbike een "hip hebbedingetje" waar vooral jonge tieners oog voor hebben. "Je kunt het kinderen niet kwalijk nemen", vindt ze. "Ik snap de verleiding om zonder helm en rijbewijs op een scooter te willen rijden." Wel vindt ze het "te gek voor woorden" dat er geen leeftijdsgrens geldt.

Ze zou graag zien dat het nieuwe kabinet haar wensen werkelijkheid maakt. Het gebruik van een fatbike zou dezelfde regels moeten krijgen als bij een bromfiets. "We moeten stoppen met naïef zijn en deze apparaten gewoon gaan zien als bromfiets. Anders is het wachten op de eerste dode.

"Infrastructuurminister Mark Harbers, tevens VVD'er, verbood al opvoersets waardoor de bikes een stuk sneller kunnen rijden. Volgende week zal hij het stokje overdragen aan PVV'er Barry Madlener. Zijn partij lijkt echter geen voorstander van verdere maatregelen, maar wil liever handhaven op het opvoerverbod.

