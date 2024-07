Kinderen gewond bij ernstige aanrijding tussen fatbike en auto in Breda

In Breda zijn zaterdagmiddag een fatbike en een auto met elkaar in botsing gekomen. Op de fatbike zaten twee kinderen, die beide gewond zijn geraakt. De politie spreekt op X van een 'ernstige aanrijding'.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Heerbaan met de Claudius Prinsenlaan, een belangrijke verkeersader in de stad. De weg is afgezet.

Met spoed overgebracht naar ziekenhuis

Een van de kinderen, die op de fatbike zaten, is met een spoedtransport overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, zegt een politiewoordvoerder. Het andere kind gaat naar een ziekenhuis in de omgeving. Er is ook een traumahelikopter geland.

De bestuurder (25) van de auto is aangehouden en zal worden getest op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen, aldus de politie.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar.