Ernstig gewonde kinderen na fatbike-ongeluk Breda zijn 8 en 13 jaar oud

De twee kinderen die zaterdag gewond raakten bij een ongeluk met een fatbike in Breda, zijn meisjes van 8 en 13 jaar oud. Dat meldt de politie maandag. Het meisje van 8 werd zaterdag met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, het 13-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Breda gebracht.

Hoe het met de twee slachtoffers gaat, is verder niet bekend. "Daar kunnen wij geen uitspraak over doen", meldt een politiewoordvoerster.

Niet aangehouden

Een 25-jarige automobilist uit Zwolle is na het ongeval verhoord. Zaterdag meldde de politie dat hij was aangehouden, maar dat blijkt niet het geval.

Hij wordt wel verdacht van het gebruik van drank en/of drugs. Een eerste speekseltest viel na het incident positief uit, maar een bloedtest moet uitsluitsel bieden. Op een later moment bepaalt het OM of de man ook vervolgd wordt voor de aanrijding. "Tot die tijd is hij een betrokkene van deze aanrijding en niet meer zodanig een verdachte", meldt de woordvoerder.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

ANP