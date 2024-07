Ook fabrikanten zeggen dat ze meer controle willen op opgevoerde fatbikes

Fabrikanten zijn het eens met de oproep van gemeenten en meerdere organisaties om meer te doen tegen opgevoerde fatbikes. Brekr, Phatfour en Knaap kunnen zich ook vinden in het verhogen van de minimumleeftijd. "Ook wij willen geen ongelukken met ons product", zegt medeoprichter van Brekr Niels Willems over de in Nederland geproduceerde fatbikes. "Veiligheid gaat boven de verkoop. En bovendien krijgt de fatbike op deze manier een verkeerd imago."

In de Tweede Kamer werd dinsdagmiddag een petitie aangeboden waarmee zo'n vijftig gemeenten en onder meer de Fietsersbond en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen pleiten voor actie. Opgevoerde fatbikes leiden volgens hen op steeds meer plekken tot grote onveiligheid in het verkeer. De ondertekenaars willen een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes en een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd voor de snelle fietsen.

De fabrikanten van fatbikes wijzen erop dat zij de juiste certificaten hebben en zich aan de wet- en regelgeving houden. "Het probleem wordt erg bij de producent neergelegd, maar de instanties zouden beter moeten handhaven. Daar schort het aan", reageert de woordvoerder van Knaap. Ook voor Brekr zijn de opgevoerde fatbikes "een doorn in het oog". "Wij doen er van alles aan, maar onze rol is beperkt", zegt Willems.

Volgens de fabrikanten zijn de illegale, opgevoerde fatbikes het probleem. Deze worden vanuit onder meer China geïmporteerd zonder afdracht van importheffingen en zijn flink goedkoper, en daardoor populair bij jongeren. "Maar deze fietsen voldoen niet aan de normering en kunnen heel makkelijk opgevoerd worden", zegt medeoprichter Pieter van Beusekom van Phatfour. "Die import van illegale producten kunnen wij niet handhaven, dat ligt bij onder meer de NVWA, de douane en de politie." Ook Knaap en Brekr pleiten voor meer controle op de import. Het zou daarnaast voor de consument duidelijk moeten zijn welke merken voldoen aan de eisen en welke niet. Zelf doen ze er naar eigen zeggen alles aan om het gebruikers zo moeilijk mogelijk te maken de fatbikes op te voeren.

Brekr, Phatfour en Knaap zijn niet tegen het invoeren van een minimumleeftijd, maar willen dan wel dat die geldt voor alle e-bikes. "Anders verschuif je het probleem", zegt Willems. Voor dalende verkoopcijfers vrezen ze niet, omdat kopers van de drie genoemde fabrikanten veelal wat ouder zijn.

In maart kwamen de fabrikanten Brekr, Phatfour, Knaap en Doppio zelf met maatregelen om het opvoeren tegen te gaan.

