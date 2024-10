Hele dag commotie rond tweet Wilders over Halsema: dit is er gebeurd

De hele dag ging het erover: de tweet van PVV-leider Wilders over de Amsterdamse burgemeester Halsema. Naar aanleiding van een uit de hand gelopen pro-Palestina protest tijdens de 7-oktober herdenking, schreef Wilders dat Halsema het land uit mocht. En vandaag had iedereen daar iets over te zeggen. Wat is er precies aan de hand? Hart van Nederland vat het voor je samen.

In Amsterdam werden maandag meerdere pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Op de Dam vond in de namiddag een manifestatie plaats ter herdenking van de aanval van Hamas in Israël, precies een jaar geleden. Tegendemonstranten trapten daar vervolgens stennis. Dat zie je in de video bovenaan.

Wilders' tweet van maandagavond luidt: 'Het land uit met dat tuig en Halsema mag mee'. Met 'dat tuig' verwijst Wilders naar de demonstranten, die tegen Israël demonstreerden terwijl er een herdenking aan de gang was. Die herdenking was immers voor de aanslag van Hamas in Israël, precies een jaar geleden op 7 oktober. Daarbij werden zo'n 1150 mensen in Israël vermoord en honderden mensen ontvoerd, waarvan een deel nog steeds niet terug is.

Wilders' tweet over de demonstranten tegen Israël tijdens de herdenking van de aanslag in Israël:

Regeringspartij

De pro-Palestina demonstranten hadden de tegendemonstratie aangekondigd en die mocht in eerste instantie doorgaan van burgemeester Halsema. Maar wel bij het Damrak bij Amsterdam Centraal, iets verder weg van de Dam zelf waar de herdenking was. Een aantal demonstranten probeerde toch bij de Dam te komen en belaagde meerdere mensen die onderweg waren naar het plein. Vandaar dat de burgemeester besloot de demonstratie te stoppen.

Op haar bevel van Halsema riep de politie rond 17.15 uur maandag de aanwezige pro-Palestina-demonstranten op om de straat voor het station te verlaten:

0:44 Burgemeester Halsema beëindigt pro-Palestijnse demonstatie

Geert Wilders van de PVV kon niet begrijpen dat de burgemeester überhaupt een tegenactie had toegelaten en stuurde zijn eerder genoemde tweet de wereld in. Die viel in verkeerde aarde in politiek Den Haag omdat critici vinden dat een regeringspartij niet zomaar kan suggereren dat de burgemeester van de hoofdstad het land uit moet.

Van der Plas: antisemitisme is het probleem

Dinsdag reageert Wilders hier kort en bondig op: 'Ik tweet wat ik wil'. Coalitiepartner Caroline van der Plas van de BBB wilde niet op het bericht ingaan. Volgens haar is die tweet niet het probleem, maar antisemitisme. Het moet volgens Van der Plas over de Jodenhaat gaan, die is toegenomen de afgelopen tijd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz vond Wilders actie 'ook niet passen bij een regeringspartij'

Burgemeester Halsema zelf reageerde dinsdagavond. Zij zat aan de talkshowtafel van Eva Jinek. "Ik ben niet bereid om naar dit niveau af te zakken. Het begint er steeds meer de schijn van te krijgen dat de heer Wilders alleen demonstraties wil toestaan waarmee hij het eens is.”