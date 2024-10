Grimmige sfeer in Amsterdam: pro-Palestijnse demonstranten aangehouden

In Amsterdam zijn meerdere pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Op de Dam vond in de namiddag een manifestatie plaats ter herdenking van de aanval van Hamas op Israël, precies een jaar geleden. Tegendemonstranten kregen van de burgemeester toestemming om op het nabijgelegen Damrak te demonstreren. De politie verhinderde de groep, die uit enkele honderden mensen bestond, met busjes en de ME om de Dam te betreden.

Een woordvoerder van de politie meldde dat één persoon was aangehouden voor belediging, en een ander voor het bezit of afsteken van vuurwerk. Een ANP-verslaggever zag nog minstens één andere arrestatie, maar waarvoor die persoon werd opgepakt is onduidelijk. De sfeer werd omschreven als grimmig en onrustig.

Gezichtsbedekking

De betogers probeerden via een steeg vanaf het Damrak alsnog de Dam te bereiken, maar werden op de Nieuwendijk tegengehouden door de politie, waarna enkele winkels snel hun luiken sloten. De demonstranten keerden daarop terug naar het Damrak en liepen richting Amsterdam Centraal Station, waar ze kort de trambaan blokkeerden. Vervolgens versperden ze de trams op de hoek van de Prins Hendrikkade, waardoor meerdere trams stil kwamen te staan en een deel van de passagiers uitstapte.

ANP