Schoof blijft in Nederland en gaat niet naar klimaattop om nasleep rellen

Premier Dick Schoof gaat komende week niet naar de klimaattop in Azerbeidzjan, laat hij weten op X. "Vanwege de grote maatschappelijke impact van de gebeurtenissen van afgelopen donderdagnacht in Amsterdam, blijf ik in Nederland", aldus de minister-president.

Schoof zegt dat er maandag in de ministerraad gesproken wordt over de gebeurtenissen in Amsterdam en dat dinsdag de aanpak van antisemitisme op de agenda staat. "Daarnaast ga ik dinsdag in gesprek met verschillende Joodse organisaties en maatschappelijke organisaties over de aanpak van antisemitisme en de onrust en zorgen die er leven."

Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), roept op tot een harde aanpak van het 'tuig' dat geweld heeft gepleegd in Amsterdam. Hij pleit voor snelle arrestaties en stevige straffen in de video boven dit artikel.

De Tweede Kamer heeft ook aangekondigd op korte termijn een debat te willen voeren over de gebeurtenissen in Amsterdam. Daarvoor stelt Schoof zich "uiteraard graag beschikbaar".

Op de COP29 wordt hij vervangen door de Klimaatgezant van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaime de Bourbon de Parme. Ook onder anderen minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei is namens het kabinet aanwezig.