Vier verdachten openlijk geweld Amsterdam binnenkort voorgeleid, twee zijn minderjarig

Van de vier verdachten die momenteel vastzitten voor openlijk geweld donderdagavond in Amsterdam, zijn er twee minderjarig. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt zaterdag dat de vier begin komende week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris vanwege de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.

Van de 62 aangehouden personen zijn er ongeveer veertig opgepakt voor ordeverstoring. Zij kregen een boete en mochten daarna gaan.

Tien anderen werden verdacht van onder meer belediging, vernieling of vuurwerkbezit. Zij zijn vrijgelaten, maar blijven verdachte. Hun zaken worden verder onderzocht. Daarnaast kregen enkele mensen een boete voor vergrijpen als het niet tonen van een identiteitsbewijs, verzet bij aanhouding en belediging.

Beelden

De politie onderzoekt met een speciaal team de vele beelden om verdachten te identificeren en hoort getuigen. Ook wordt onderzocht of er sprake was van georganiseerd geweld. Vrijdagavond werd op basis van camerabeelden een 26-jarige verdachte van openlijke geweldpleging aangehouden, die nog vastzit. Het OM verwacht nog meer arrestaties.

Het is onduidelijk of er Maccabi Tel Aviv-supporters of Israëliërs onder de verdachten zijn; hierover doet het OM geen uitspraken.

ANP