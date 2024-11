Activist Frank van der Linde wil zondag demonstreren en spant kort geding aan

Activist Frank van der Linde heeft een kort geding aangespannen tegen de noodverordening die sinds vrijdagavond geldt in Amsterdam. Deze verordening verbiedt alle demonstraties, wat volgens Van der Linde in strijd is met burgerlijke vrijheden en de Grondwet, aldus zijn advocaat.

De activist wil zondag om 14.00 uur op de Dam demonstreren, naar eigen zeggen tegen de genocide in Gaza, maar ook omdat "ons het demonstratierecht ontnomen wordt". " Burgemeester Halsema heeft altijd de mond vol over het recht van demonstreren, daar kom je niet aan. Natuurlijk sta ik er morgen voor Palestina, maar ik wil ook statement maken dat we in Nederland gewoon het recht hebben om te demonsteren als we dat willen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De Joodse gemeenschap maakt zich grote zorgen over hun veiligheid. Vrijdagmiddag bracht een delegatie van de gemeente in Amstelveen een bezoek aan de Joodse gemeenschap. Daar liepen de emoties hoog op, zoals in bovenstaande video is te zien.

De noodverordening loopt maandagochtend om 07.00 uur af. Maar Van der Linde zegt het belangrijk genoeg te vinden om er nu tegen in het geweer te komen. Het gaat om een principekwestie, zegt hij. Het kort geding dient zondagochtend digitaal voor de rechtbank Amsterdam.

