Activist spant opnieuw kort geding aan tegen demonstratieverbod Amsterdam

Activist Frank van der Linde heeft voor de tweede keer een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam om het demonstratieverbod in de hoofdstad aan te vechten. Hij doet dat omdat hij dinsdag om 12.00 uur wil demonstreren bij het stadhuis. In het eerste kort geding, afgelopen zondag, besloot de rechtbank in Amsterdam nog dat het demonstratieverbod van kracht blijft.

De dag na de ongeregeldheden in Amsterdam hield de driehoek een persconferentie. In de bovenstaande video vraagt hoofdofficier van justitie René de Beukelaer mensen om beeldmateriaal dat zou kunnen helpen in het onderzoek, over te dragen aan de politie.

Een paar uur daarna besloot de driehoek (burgemeester Femke Halsema, politie en Openbaar Ministerie) dat het demonstratieverbod verlengd wordt tot donderdag 07.00 uur. In eerste instantie zou het gelden tot deze maandag 07.00 uur.

Copy-paste

De verlenging van het verbod is de reden voor Van der Linde om het opnieuw bij de rechter te proberen. "In die zin is het copy-paste, maar nu is het heel duidelijk dat de lengte van het verbod in het nadeel van Halsema gaat spelen", aldus Van der Linde. "De gemeente moet heel duidelijk onderbouwen waarom er de noodzaak is om zo draconisch verder te gaan met deze noodverordening."

De gemeenteraad houdt dinsdag om 12.00 uur een spoeddebat over de gewelddadigheden in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag, na de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Naar aanleiding daarvan werden de noodverordening en het bijbehorende demonstratieverbod voor de hele stad afgekondigd.

De advocaat van Van der Linde, Willem Jebbink, laat weten dat het kort geding is aangevraagd, maar dat er nog geen datum bekend is. Hij verwacht dat de zaak dinsdagochtend dient, maar dat is nog niet zeker.

