Opnieuw celstraf geëist voor rol bij voetbalrellen Amsterdam

Donderdagochtend is een celstraf van negentig dagen geëist tegen een 32-jarige man die betrokken was bij de voetbalrellen in Amsterdam afgelopen november. Woensdag zijn tegen drie verdachten verschillende celstraffen geëist en later op de donderdag staat nog een verdachte terecht.

De verdachte, taxichauffeur Mounir M., vertelt in de rechtbank van Amsterdam dat hij veel spijt heeft. "Ik schrik ook van de dingen die ik heb gezegd." Hij zei dat hij geen taxichauffeur meer is, omdat hij afstand wil nemen van die branche, die een slechte invloed op hem zou hebben. "Ik heb me veel te veel laten meeslepen." De officier van justitie noemde het gedrag van M. "discriminerend en aanzettend tot geweld".

Groepsapp

M. was één van de beheerders van de groepsapp die gebruikt werd om onder andere locaties van verschillende Maccabi-fans te delen. In de groepsapp, met meer dan 1000 leden, werden ook discriminerende berichten gedeeld. Het Openbaar Ministerie is nog altijd op zoek naar de identiteit van meerdere verdachten en deelde daarom woensdag nieuwe, ongeblurde, beelden.

Jaar cel geëist voor Maccabi-rellen, ook nieuwe beelden verdachten gedeeld

De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.

ANP