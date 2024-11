Meerdere tips over verdachten zwaar geweld rond Ajax - Maccabi Tel Aviv

De politie heeft meerdere tips ontvangen over vijf mannen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het zwaarste geweld tijdens de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv vorige week in Amsterdam. Dinsdag werden bij het tv-programma Opsporing Verzocht geblurde beelden van de mannen getoond.

Een politiewoordvoerster kan op dit moment nog niet zeggen hoeveel tips er precies zijn binnengekomen of hoe bruikbaar deze zijn. Tot nu toe heeft zich nog niemand bij de politie gemeld.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zei eerder al tegenover de camera van Hart van Nederland dat daders van geweld in Amsterdam worden opgespoord en gestraft. Deze video staat bovenaan dit artikel.

Als de verdachten zich niet op korte termijn melden, worden hun gezichten vrijdagavond herkenbaar getoond. In totaal heeft de politie 29 mensen in beeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden in Amsterdam. De beelden van de overige 24 verdachten worden volgens de politie ook 'op korte termijn' naar buiten gebracht, waarbij ook deze in eerste instantie vervaagd zullen zijn.

Snelle opsporing

Justitieminister David van Weel verklaarde woensdagavond dat de opsporing snel vordert, hoewel de politie geen daders op heterdaad heeft kunnen betrappen bij het geweld tegen Israëliërs in Amsterdam. De verdachten gebruikten een hit-and-runstrategie: ze sprongen vanuit steegjes om anderen aan te vallen en vluchtten vervolgens op scooters en fatbikes.

ANP