Buurtbewoners vrezen nieuwe rellen na geweldsuitbarsting in Amsterdam-West

De politie heeft maandagavond drie mensen aangehouden naar aanleiding van de onrust in Amsterdam-West. Aan het begin van de avond werd het onrustig op Plein 40-45, waar een groep jongeren vuurwerk begon te gooien. Hierdoor vloog een tram in brand. De agenten en Mobiele Eenheid die de orde probeerden te herstellen, werden bekogeld met stenen. Buurtbewoners en marktkoopmannen die hun kraam aan het opbouwen waren, vrezen voor meer ongeregeldheden in de buurt, zo is te zien in bovenstaande video.

De rust is weer teruggekeerd in Amsterdam-West, maar voor hoelang is onduidelijk. Op het plein waar maandagavond de vlam in de pan sloeg, is het dinsdagochtend weer rustig. De wekelijkse markt wordt opgebouwd. "Ik hoop dat het vandaag leuk en rustig blijft," laat een marktkoopman aan Hart van Nederland weten. "Ik heb er geen woorden voor wat er gisteren is gebeurd. Ouders moeten met hun kinderen praten en hen duidelijk maken dat vernielingen geen oplossing zijn. Aan de andere kant hoop ik dat de politie nu niet te hard ingrijpt. Ik hoop dat het vandaag rustig blijft, maar ik vrees dat het weer fout gaat."

Voor buurtbewoners kwam het geweld ‘uit het niets’. "Ik had eigenlijk niet door wat er precies aan de hand was," vertelt een omwonende. "Ik vind het heel vervelend dat er zo veel onrust is bij zoveel mensen," vult een ander aan. "Ik ben vooral bang voor de reactie van de regering; daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid. Er moet niet iets gebeuren waardoor deze twee kampen verder tegenover elkaar komen te staan."

Een andere man op de markt vindt juist dat de 'probleemjongeren' harder aangepakt moeten worden. "Het geweld dat hier gisteren losbarstte, is echt onacceptabel. Het komt helaas vaker voor dat kleine groepen relschoppers voor onrust zorgen. Ik woon hier al 45 jaar en zie de problemen de laatste 10 à 20 jaar alleen maar toenemen. Die jongeren krijgen te veel ruimte; ze moeten aangepakt worden."

Onrust in de stad

Het is al dagen onrustig in Amsterdam na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA waren er meerdere ongeregeldheden in het centrum van de stad tussen Israëlische supporters en relschoppers. Er zou sprake zijn van wederzijdse provocaties, en op sociale media werd gesproken over een ‘jacht op joden’. Kleinere groepen relschoppers plegen gewelddadige 'hit and run'-acties, gericht op Israëlische supporters en op uitgaanspubliek.

Premier Schoof noemde maandagavond het geweld na de voetbalwedstrijd "onversneden antisemitisch geweld". "Als kabinet wijzen wij dit onvoorwaardelijk van de hand, dit moeten we als land onvoorwaardelijk veroordelen. Daders van deze acties moeten zo snel mogelijk worden opgepakt en vervolgd; dat heeft nu ook de absolute prioriteit van de Nederlandse politie."

Extra vergadering in gemeenteraad

De Amsterdamse gemeenteraad komt dinsdagmiddag bijeen voor een extra vergadering. In het spoeddebat, dat om 12.00 uur begint op het stadhuis, gaat het over de gewelddadigheden na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv afgelopen donderdagnacht.

Burgemeester Halsema reageerde afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie al met woede op de belaging en mishandeling van de Israëlische supporters. Ze verklaarde samen met de politiechef en de hoofdofficier van justitie "alles op alles" te zetten voor "de veiligheid van Joods Amsterdam". Verder zei ze niet aan opstappen te denken. "We nemen onze verantwoordelijkheid," aldus Halsema. En: "Ik dien de burgers van Amsterdam en bescherm ze."

