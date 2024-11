Vijf nieuwe aanhoudingen voor geweldsincidenten in Amsterdam

Voor de geweldsincidenten in Amsterdam zijn vijf mannen aangehouden. De verdachten zijn tussen de 18 en 37 jaar oud en komen uit Amsterdam, Heerhugowaard en Utrecht. Ze zijn opgepakt om openlijke geweldpleging tegen personen, twee zouden dit voorafgaand aan de wedstrijd hebben gedaan en de andere drie erna.

Naar aanleiding van de uit de hand gelopen rellen geldt er sinds vrijdag een demonstratieverbod in Amsterdam. Toch werd er vrijdag gedemonstreerd tegen Israël, zoals je in de video hierboven kan zien.

Naar aanleiding van de uit de hand gelopen rellen geldt sinds vrijdag een demonstratieverbod in Amsterdam. Toch werd er vrijdag opnieuw gedemonstreerd tegen Israël, zoals te zien is in de video hierboven.

Een politiewoordvoerder meldt dat de verdachten konden worden opgespoord met behulp van camerabeelden. Eén van de mannen is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Rellen

De voetbalwedstrijd tussen de Amsterdamse club en de Israëlische club liep uit op flinke rellen. Na afloop werden supporters van Maccabi Tel Aviv in het centrum van Amsterdam belaagd door verschillende, nog onbekende personen. Amsterdam werd daarna uitgeroepen tot risicogebied en er geldt sindsdien een demonstratieverbod in de stad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP