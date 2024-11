ME houdt meerdere mensen aan bij onrust Plein 40-45 in Amsterdam

De Mobiele Eenheid (ME) heeft in Amsterdam-West meerdere mensen aangehouden na onrust op Plein 40-45, meldt de politie. Honderden jongeren verzamelden zich daar eerder op de avond, waarbij een tram werd vernield en vuurwerk werd gegooid.

Even voor 22.00 uur waren de meeste jongeren vertrokken en even later reed ook een flink deel van de nog aanwezige politievoertuigen weg.

Vuurwerk en tram in brand

De onrust begon rond 19.15 uur toen een grote groep zich verzamelde op Plein 40-45 in Amsterdam-West. Er werd vuurwerk naar een tram gegooid, waardoor deze in brand vloog. Ook werden leuzen geroepen als "Free Palestine", en sommige aanwezigen droegen gezichtsbedekking.

Een politiehelikopter cirkelde boven het plein om de situatie in de gaten te houden. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie heeft mensen aangehouden, maar noemt nog geen exacte aantallen. Even voor 21.30 uur begon het bergen van de beschadigde tram.

Hart van Nederland/ANP