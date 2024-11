Onrust in Amsterdam: tram in brand en vuurwerk gegooid, ME ingezet

In Amsterdam was het maandagavond opnieuw onrustig. Op Plein 40-45 in Amsterdam-West waren honderden jongeren op de been en er was een tram in brand gevlogen. De politie was in groten getale aanwezig. Ook de ME was ingezet.

Rond 18.45 uur ontstond onrust toen een grote groep mensen samenkwam, aldus de woordvoerder. "Er werd illegaal vuurwerk en andere voorwerpen gegooid." Doordat een brandend object op een tram terechtkwam, is deze in brand gevlogen. In de tram zaten geen mensen en er zijn geen gewonden gevallen.

Het vuur was al snel geblust. Even voor 21.30 uur is begonnen met het weghalen van de tram van het plein.

Onrust

Er waren volgens een verslaggever van Hart van Nederland honderden jongeren op de been. Ze reden op scooters en op fietsen en veel hadden een capuchon op. Het leek alsof ze een kat-en-muisspel speelden met de politie, aldus de verslaggever. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden teksten geroepen als 'Free Palestine'.

Rond 22.00 uur keerde de rust weer terug. De ME heeft een aantal mensen opgepakt, maar er is nog niet bekendgemaakt hoeveel.

Debat

De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema meldt dat de gebeurtenissen waarschijnlijk aan bod zullen komen bij het debat van dinsdag. Dat draait om het geweld van vorige week rondom de Israëlische voetbalsupporters die in de hoofdstad waren voor de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. In de stad geldt vanwege dat geweld een noodverordening.