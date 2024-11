Zeven mannen voor de rechter voor rol bij geweld Amsterdam

De eerste zeven verdachten van betrokkenheid bij de gewelddadigheden na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi moeten op 11 en 12 december voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie heeft de mannen uit Amsterdam, Utrecht, Monnickendam, de regio Eindhoven en Den Haag (19 tot 32 jaar oud) gedagvaard. Ze worden allen verdacht van openlijke geweldpleging.

Burgemeester Femke Halsema heeft met woede gereageerd op de belaging en mishandeling van supporters van Maccabi Tel Aviv in haar stad Amsterdam, te zien in bovenstaande video.

Na de wedstrijd op 7 november braken ongeregeldheden uit. Daarbij werden Maccabi-aanhangers opgejaagd en aangevallen. Er zijn ook aangiftes gedaan tegen Maccabi-supporters, die zich voorafgaand aan de wedstrijd zeer provocerend zouden hebben gedragen. Van verschillende verdachten heeft de politie geblurde of ongeblurde foto's getoond.

Lees ook: Politie geeft nieuwe beelden vrij van verdachten rellen Amsterdam

R ellen op Plein 40-45

De zwaarste aanklacht is gericht tegen een 22-jarige man uit de omgeving van Eindhoven. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging. De man zit sinds 19 november vast. Een 19-jarige Monnickendammer en een 26-jarige Utrechter worden ook verdacht van het delen van informatie over de geweldplegingen.

Naast de zeven verdachten die op 11 en 12 december moeten voorkomen zijn er nog zes verdachten voor de gewelddadigheden rond de wedstrijd en ook voor de rellen op Plein 40-45 op 11 november. Zij moeten later voor de rechtbank verschijnen. Drie van hen zijn minderjarig. Hun zaak vindt achter gesloten deuren plaats. De zaken worden behandeld door een meervoudige kamer in de rechtbank in Amsterdam, waarbij drie rechters zich over de zaken buigen.

Hart van Nederland/ANP