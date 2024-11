De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van een vijftal verdachten die gezocht worden vanwege ongeregeldheden op donderdagavond 7 november in Amsterdam. De gezichten van de verdachten zijn geblurd. Als zij zich niet melden dan worden de beelden volgende week herkenbaar getoond.

Rondom de wedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv hebben er ernstige ongeregeldheden plaatsgevonden. Dit gebeurde zowel rondom het stadion als in het centrum. De politie heeft meerdere verdachten in beeld die betrokken zijn bij verschillende strafbare feiten.

Politie geeft nieuwe beelden vrij van verdachten rellen Amsterdam

Onherkenbaar

In de uitzending van Opsporing Verzocht van vorige week werden onherkenbaar gemaakte beelden van vijf verdachten getoond. Dinsdagavond zijn er opnieuw vijf nieuwe verdachten getoond in de uitzending. De beelden zijn geblurd. Dit gaat veranderen als verdachten zich niet melden of intussen niet worden opgepakt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Van de vijf verdachten die vorige week getoond zijn, zijn er inmiddels drie geïdentificeerd. De verdachten zitten vast. De twee herkenbaar gemaakte verdachten die zich nog niet hebben gemeld, zullen ook in Opsporing Verzocht te zien zijn als ze zichzelf niet aangeven.

Analyseren beelden

Het onderzoeksteam is nog altijd bezig met verzamelen en analyseren van beelden. Geblurde beelden van de verdachten zullen op korte termijn openbaar gemaakt worden. Ben je zelf betrokken geweest bij deze geweldsincidenten? Meld jezelf, roept de politie op "om te voorkomen dat het openbaar wordt gemaakt".