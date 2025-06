Barre tocht naar oorlogsgebied: deze Nederlanders doen mee aan March to Gaza

Drie dagen door de barre Egyptische woestijn, met als einddoel de grens met Gaza. Dat is de missie van de deelnemers aan de March to Gaza, oftewel: de Mars naar Gaza. Ook Nederlanders doen mee aan de tocht, die in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Woensdag werd de Nederlandse delegatie, bestaande uit onder andere studenten, kunstenaars en zorgmedewerkers, uitgezwaaid op Schiphol.

De verwachting is dat ruim drieduizend mensen meedoen uit meer dan 33 verschillende landen. Bijna honderd daarvan komen uit Nederland.

Barre tocht

Als ze zijn aangekomen in de Egyptische hoofdstad Caïro, gaan de deelnemers per bus verder naar het stadje Al-Arish. Dat ligt in de Noordelijke Sinaï, het woestijnachtige gebied dat grenst aan Israël en de Gazastrook. Vanuit Al-Arish gaat de vreedzame stoet te voet verder richting de grens met Gaza. Daar wordt dan uiteindelijk een kamp opgezet.

De tocht is niet zonder gevaren: deelnemers lopen meerdere dagen door de Egyptische woestijn, richting een oorlogsgebied. De organisatie draagt zorg voor voldoende eten, genoeg water, EHBO en een ambulance die de stoet in het kielzog volgt.

Israëlische blokkade

Deelnemers aan de March to Gaza eisen dat er humanitaire hulp wordt toegelaten tot Gaza. "Israël weigert tot nu toe om hulp toe te laten door middel van een blokkade, waardoor veel inwoners van Gaza aan hun lot worden overgelaten. Dat terwijl Israël scholen, ziekenhuizen en andere burgerdoelwitten bestookt met bombardementen”, aldus de Nederlandse organisatie in een persbericht. De organisatie beroept zich op internationaal recht, waarin staat vastgelegd dat gewonden recht hebben op hulp.

Rond 20 juni verwacht de groep weer terug te zijn in Caïro.